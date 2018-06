Quanto valgono le squadre dei Mondiali

La fase finale deiha già riservato le prime sorprese dopo la prima fase a gironi. La difficoltà dell’Argentina, il cammino non semplice di Brasile, Spagna e Portogallo e il clamoroso passo falso della Germania campione del mondo in carica sono lo specchio di un campionato che è reso più competitivo e interessante dall’alto tasso agonistico delle squadre meno blasonate. Quanto valgono, però, le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale della Fifa World Cup 2018 in Russia? Ecco tutti i valori di mercato secondo il noto portale tedesco TransferMarkt.