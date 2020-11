Maradona: il campione dei record, calciatore tra i più pagati

Diego Armando Maradona si è spento in Argentina il 25 novembre 2020. Aveva 60 anni. Verrà ricordato come il più grande calciatore della storia dello sport, a parimerito con Pelé. La sua carriera è stata costellata di premi, numeri da record e cifre da capogiro. Soprannominato El Pibe de Oro, il ragazzo d'oro, grazie alla sua abilità in campo, ha rischiato più volte la sospensione dal calcio a causa della sua vita tormentata.