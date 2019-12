Chi sono gli italiani che hanno guadagnato di più nel 2019

Il 2019 che sta per chiudersi non è stato un anno particolarmente felice per l’economia italiana. Complice anche la crisi dell’economia mondiale, le previsioni di crescita del nostro Paese sono state ripetutamente riviste al ribasso e dovrebbe attestarsi attorno allo 0,2 o 0,3% rispetto al dato del 2018. Nonostante ciò, c’è qualcuno che può festeggiare un 2019 di successi: molti degli uomini e delle famiglie più ricchi d’Italia hanno visto lievitare il patrimonio personale grazie all’andamento delle quotazioni in borsa delle loro partecipazioni azionarie. Nel giro di 12 mesi alcuni hanno guadagnato anche 5 miliardi di euro, facendo così concorrenza alle performance degli uomini più ricchi al mondo.