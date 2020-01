Due per mille ai partiti, quali sono e quanto prendono i più finanziati dagli italiani

Quali sono i partiti che ottengono più finanziamenti attraverso il due per mille? Lo rivela il Ministero dell'Economia, che ha pubblicato l'elenco delle formazioni politiche più amate, e sostenute, dagli italiani. A partire dal 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti hanno infatti la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico, nel momento in cui presentano la propria dichiarazione dei redditi. Eccoli allora i partiti più finanziati dagli italiani.