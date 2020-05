Dl Rilancio, gli aiuti per le famiglie: detrazioni, congedo, bonus baby sitter, colf e badanti, vacanze, centri estivi, mobilità

Ilemanato dal Governo Conte il 19 maggio 2020 mette in campo una maxi manovra da 55 miliardi per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare l'emergenza Coronavirus, e ad agevolare la ripartenza post-lockdown. Nel decreto Rilancio sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese. L’obiettivo del Governo è quello di continuare, dopo il decreto Cura Italia il decreto Liquidità , a supportare coloro che hanno subito forti contrazioni di reddito durante questa emergenza, attraverso una serie di interventi diversi. In questa gallery vi abbiamo riassunto i principali, con contenuti a cura del dott. Pasquale Cirigliano, partner di www.consulentiaziendaliditalia.it Qui lo speciale QuiFinanza sul Dl Rilancio).