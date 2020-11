Quanto costa mantenere l’auto in Italia: la ricerca 2020

Uno stipendio (medio) l’anno. Euro più, euro meno. Tanto costerà mantenere un’auto in Italia nel corso del 2020. Secondo uno studio condotto da SoStariffe.it, infatti, gli italiani spenderanno in media quasi 1.500 euro tra benzina, assicurazione e revisione. Che, per l’appunto, equivale allo stipendio medio di un operaio (dati Jp Salary Outlook 2019). Spesa inferiore, fanno notare gli esperti di SoStariffe.it, rispetto a quella dello scorso anno, quando l’auto pesava per più di 1.600 euro l’anno. Si registra così un calo medio del 7,4% e costi inferiori in quasi tutte le regioni italiane.