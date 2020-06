Coronavirus, a chi e come fare una donazione (sull’esempio della coppia cinese guarita allo Spallanzani)

Al 19 giugno i casi di Coronavirus a livello globale hanno superato la soglia degli 8,5 milioni. I dati resi noti dalla Johns Hopkins University indicano un bilancio drammatico: di questi, le vittime sono quasi 455mila. I primi tre Paesi per numero di casi sono Stati Uniti, Brasile e Russia, che rappresentano il 44% del totale. Intanto, mentre grazie a uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità scopriamo che il Covid circolava in tre città italiane molto prima della pandemia (tracce del virus sono state trovate nelle acque di scarico di Milano e Torino già il 18 dicembre 2019, e a Bologna il 29 gennaio 20202), proseguono le raccolte fondi per l'emergenza sanitaria. In questa gallery un elenco dei soggetti a cui possiamo donare...