Conti correnti, le banche che chiudono e chi aumenta le commissioni

La Banca Centrale Europea, per incentivare il circolo del denaro e stimolare l'economia, ha deciso di portare i tassi di interesse in negativo per le banche UE. In questo modo le banche, invece di pagare gli interessi sui risparmi, si dovranno far carico dell'onere di trattenerli. Da qui, quindi, la decisione di alcuni grandi colossi di chiudere i conti correnti più "gravosi" dei propri clienti (ovvero quelli con più soldi depositati), mentre altri hanno deciso di procedere con modifiche delle politiche contrattuali. Vediamo allora chi ha deciso di chiudere e chi invece aumenterà le commissioni.