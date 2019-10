Chi sono i 10 giovani miliardari più ricchi al mondo sotto i 40 anni: la classifica

Ereditiere o informatico. Senon ha molte altre strade da percorrere. O, almeno, questo è quanto emerge analizzando la, nella quale vengono inserite le 400 persone più ricche al mondo. Di queste, 13 hanno meno di 40 anni e, come detto, sono tutte ereditiere oppure "self made men" che, qualche anno fa, hanno deciso di(ancor meglio se un social network) e sono riusciti a trovare investitori pronti a credere in loro.