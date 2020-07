Bonus vacanze, guida rapida su come funziona e come richiederlo

A partireè possibile richiedere e spendere ilprevisto dal Decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza Covid-19. Il bonus è erogato e spendibile in forma digitale esclusivamente attraverso, l’app dei servizi pubblici. Il bonus vacanze offre un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia.