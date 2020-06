Bolletta luce, 5 consigli (che forse non sapete) per risparmiare

Occhio alle bollette della luce. Come sappiamo, le fatture dell’energia elettrica potrebbero riservare delle spiacevoli sorprese. Come farsi rispettare? Gli espertihanno stilato una guida in 5 punti per pagare il giusto e pretendere, nel caso, il rimborso delle cifre ingiustamente versate. SOStariffe.it ha elencato i consigli per evitare fatture per luce e gas troppo salate, che a volte possono capitare quando non si presta attenzione a determinati elementi presenti in bolletta o in fase di contrattualizzazione con il fornitore. L'analisi è stata condotta grazie al comparatore delle migliori offerte di luce e gas di SOStariffe.it: sostariffe.it/energia-elettrica-gas