Banche, la classifica 2020 delle più sicure e delle più a rischio

Quali sono le? Dopo le crisi di Monte Paschi di Siena, Banca Etruria, Carige, Popolare di Bari e chi più ne ha più ne metta, ce lo chiediamo sempre più spesso, ed è necessario conoscere la risposta per essere tranquilli di aver affidato i nostri risparmi a mani “amiche”. L'ultimo studio approfondito sullo stato di salute delle banche in Italia l'ha realizzato, associazione tra le più conosciute e fidate nella difesa dei consumatori. Gli esperti dell'associazione hanno analizzato i bilanci delle banche compilando una classifica di quelle più solide, con un punteggio che va da 1 sola stella (livello minimo di sicurezza) a 5 stelle (livello massimo). Interessante notare come le 5 più virtuose siano tutte poco conosciute. Anche se compaiono comunque alcune grandi quotate in Borsa, come Fineco Bank (al decimo posto), Intesa Sanpaolo (al sedicesimo) e Unicredit (al diciottesimo).