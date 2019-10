7 compagnie milionarie avviate da teenager: storie di successo

Può sembrare incredibile ma alcune delle aziende di successo più influenti al mondo sono state fondate da teenager. Ragazzi poco più che adolescenti o giovani studenti al primo anno di università hanno avuto idee geniali, spesso nate da normali esigenze pratiche, che sono diventate attività imprenditoriali e poi società con giri di affari milionari. Facebook è l'esempio più evidente e conosciuto. Il social network più utilizzato al mondo è stato fondato da Mark Zuckerberg nella sua stanza di studente a Harvard. Non è stato l'unico però. Altre importanti società, non solo in campo tecnologico, sono state create da giovanissimi. Scopriamo quali.