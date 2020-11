Potenziato il Fondo indigenti: come funziona e a quanto ammonta

editato in: da

Sud Italia a rischio: record povertà, disoccupazione e spopolamento

Il Ministero delle Politiche Agricole, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Politiche Sociali hanno emanato un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che prevede la suddivisione dei fondi dedicati al “Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti”. I fondi messi a disposizione con il provvedimento ammontano a 250 milioni di euro, risorse straordinarie previste dal Decreto Rilancio, e 900 mila residui sul Fondo 2020.

Giuseppe L’Abbate, viceministro alle Politiche Agricole, ha fatto sapere che “si tratta di fondi destinati all’acquisto di prodotti di filiera e materia prima italiana. Aiutiamo i nostri connazionali meno abbienti e più bisognosi, dando una mano al contempo all’agricoltura e all’agroalimentare Made in Italy, la cui situazione di crisi si è aggravata ulteriormente con la chiusura del circuito legato all’Ho.re.ca, ovvero a bar, ristoranti, pizzerie”.

Il sottosegretario ha definito il decreto “una misura di buonsenso, resasi ancor più necessaria dall’attuale emergenza epidemiologica, tenuto conto che i suoi effetti, purtroppo, rischiano di far aumentare la fascia di popolazione sotto la soglia di povertà. Alla pubblicazione del decreto, seguirà l’emanazione dei bandi da parte di Agea, a cui auguriamo buon lavoro e daremo sostegno laddove necessario per l’interlocuzione con le diverse filiere”.

Fondo indigenti: a cosa serve e quali alimenti si possono acquistare

I fondi messi a disposizione per aiutare le persone in difficoltà, viene precisato in una nota del Ministero delle Politiche Agricole, sono così divisi: