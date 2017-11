Figli a carico: sale a 3500 euro la soglia di reddito per lo sconto

Dovrebbe salire dai 2.840 di oggi a 3.500 euro il tetto massimo di reddito dei figli per considerarli a carico dei genitori. Si amplierebbe così il numero delle mamme e dei papà che hanno diritto allo sconto sulle tasse già previsto, una detrazione di 950 euro. Non cambierebbe invece il limite massimo d’età dei figli, che resterebbe a 25 anni.

È una delle novità che potrebbe arrivare con la manovra di bilancio nell’ambito del “pacchetto famiglia” con misure mirate per ”aiutare le coppie sulla natalità” e consentire ai figli di restare a carico della famiglia.

Lo spiega il presidente della Commissione Bilancio del Senato, Giorgio Tonini, sottolineando che rispetto agli attuali 2.840 euro “sarebbe ottimale arrivare a 5.000”. Le risorse a disposizione sono però inferiori e dunque si punta a superare i 3.000 euro.

”Se oggi un giovane prende 2.800 lordi esce dal carico familiare, quindi diventa un disincentivo fiscale”, ha detto a margine dei lavori sulla legge di bilancio. Si punta, quindi, ad ”alzare un po’ quel tetto. L’ideale sarebbe 5.000 euro, che l’Istat considera come soglia di povertà; avrebbe senso dire che sotto quella soglia devi essere a carico, altrimenti sei povero”.

Anche se non sarà possibile raggiungere la cifra indicata da Tonini, a causa della spesa che comporterebbe, il presidente della commissione Bilancio spera che si arrivi comunque ”il più vicino possibile a quella soglia”. Anche se ”la coperta, come sempre – ha concluso – è troppo corta. Bisogna far quadrare i conti”.

