Farmaci, Italia primo produttore in UE

L’industria farmaceutica – da sempre all’avanguardia sia nell’innovazione che nella capacità di trasformare conoscenza scientifica di eccellenza in nuovi prodotti – si conferma uno degli asset più importanti nell’economia italiana presidiando molto bene i mercati internazionali.

Un vero e proprio volàno per la crescita dell’Italia e dell’Europa. L’Italia infatti è il primo produttore nell’Ue davanti alla Germania, con oltre 321 miliardi di euro per produzione di farmaci. I dati sono stati presentati al convegno che si è svolto al Senato “Il ruolo sociale dell’industria farmaceutica italiana. Ricerca scientifica, innovazione, sviluppo e occupazione”, promosso dalle 13 aziende di medio grandi dimensioni a capitale italiano (Fab13), aderenti a Farmindustria (Dompè, Menarini, Molteni, Zambon, Abiogen Pharma, Angelini, Recordati, Chiesi, Italfarmaco, Mediolanum, I.B.N Savio, Kedrion e AlfaSigma).

Le 13 – che ogni anno investono in Italia un miliardo di euro – non chiedono aiuti di Stato, ma solo la stabilità delle regole al fine di mantenere in Italia la produzione e continuare a garantire occupazione e sviluppo come fatto fino ad oggi. I ricavi di queste aziende continuano nel trend di crescita di circa 11,6 miliardi nel 2018: un giro d’affari che assorbe 43mila addetti, cresciuti a livello globale di 1.400 unità in un anno.

Nel corso dell’evento è stato presentato l’aggiornamento a ottobre 2019 del Rapporto Nomisma “Industria 2030. La farmaceutica italiana e i suoi campioni alla sfida del nuovo paradigma manifatturiero”, dal quale risulta come anticipato che l’Italia è tra i primi produttori di farmaci dell’Unione Europea insieme alla Germania, con oltre 31 miliardi di euro.

Numeri rilevanti riguardano anche le esportazioni di medicinali, che nel 2018 hanno toccato i 25,9 miliardi di euro (+4,7% rispetto al 2017). La prospettiva per il 2019 è positiva, come confermano i dati del primo semestre, che indicano un aumento da 12,6 dello stesso periodo del 2018 a 16,1 miliardi.

FATTURATO IN CRESCITA PER LE FAB13, CON 43MILA ADDETTI – I ricavi aggregati delle Fab13 continuano nel trend di crescita evidenziato negli ultimi dieci anni e arrivano a circa 11,6 miliardi nel 2018 (+4% sul 2017). È il fatturato estero a trainare l’incremento complessivo del giro d’affari, con più 6,2% rispetto all’annualità precedente e rappresentativo del 68,6% delle vendite. Sono 43mila gli addetti, cresciuti a livello globale di quasi 1.400 unità in un anno (+3,3%).

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO – La volontà di proseguire in un progresso a lungo termine è testimoniata dall’aumento degli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo. Nel 2018 la cifra complessivamente stanziata dalle Fab13 ha superato il miliardo di euro, facendo registrare un incremento del 10,8% rispetto al 2017. Le Fab 13 hanno quindi investito l’8,7% dei ricavi in Ricerca e Sviluppo nel 2018.

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha sottolineato come la manovra, per la prima volta, tenga in considerazione la voce salute e benessere. “Questa manovra, per la prima volta, mostra che abbiamo preso sul serio l’articolo 32 della Costituzione che ci insegna che c’è il diritto alla salute, perché questo diritto va tutelato nei fatti, sennò restano solo parole declamate e questo fa male a tutti, perché questa manovra per la prima volta, alla voce salute e benessere, inverte i numeri: non si parla più di tagli, di riduzione, ma di abolizione del superticket, 10 euro per ogni ricetta, e di due miliardi in più nel fondo sanitario nazionale e 2 miliardi in più che andranno all’edilizia ospedaliera e al rinnovo delle tecnologie”.