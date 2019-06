Facebook lancia Libra, la sua nuova criptovaluta

editato in: da

entra anche nel mondo della finanza, lanciando la sua. La nuova moneta virtuale del colosso dei sociale sarà presentata ufficialmente martedì 18 giugno.

La nuova modalità di pagamento di Facebook promette di rivoluzionare il sistema bancario mondiale. La GlobalCoin sarà utilizzata per trasferire denaro nel mondo virtuale, all’interno delle applicazioni come Messenger, Instagram e WhatsApp, che saranno unificate, ma anche nel mondo reale. Queste, almeno, sarebbero le intenzioni di Mark Zuckerberg, fondatore e presidente di Facebook.

Le transazioni all’interno della piattaforma social sono un’opportunità straordinaria per l’azienda di Menlo Park, perché significa avere a disposizione i dati degli utenti riferiti a quelle stesse operazioni. Si creerà in questo modo un collegamento tra dati personali degli utenti, la loro attività sui social e l’attività bancaria legata all’uso del nuovo sistema di pagamento.

La GlobalCoin, come dice il suo nome, sarà una moneta senza confini (borderless) che permetterà di effettuare pagamenti internazionali senza commissioni. Utilizzerà, infatti, il sistema che elimina tutte le intermediazioni tipico delle criptovalute, come BitCoin. A differenza delle altre criptovalute, tuttavia, GlobalCoin sarà una moneta stabile (stablecoin), ancorata a beni fisici, probabilmente a un paniere di monete internazionali, come euro e dollaro, in modo da corrispondere a un valore globale. Questa caratteristica dovrebbe evitare la volatilità dei BitCoin.

Il lancio ufficiale della moneta targata Facebook è in programma per il 2020. Si prevede che GlobalCoin coinvolgerà circa 2,38 miliardi di persone. Il progetto di realizzazione della nuova valuta è stato affidato a David Marcus, già capo di Messenger, e sarà sviluppato dal consorzio Libra. Un progetto a cui Facebook stava lavorando da tempo, visto che già dal 2016 aveva acquistato una licenza bancaria.

Secondo alcune indiscrezioni del Wall Street Journal, diverse società della finanza e del commercio elettronico sarebbero pronte a stringere alleanze e accordi con Facebook, per beneficiare delle opportunità che porterà la nuova moneta. Zuckerberg avrebbe già preso accordi con colossi come Visa, Mastercard, PayPal e Uber. Mentre, secondo il Guardian, avrebbe incontrato anche i vertici di Western Union, nota società specializzata in trasferimenti di denaro in tutto il mondo.

Per consentire l’utilizzo della GlobalCoin anche nei negozi, come metodo di pagamento nel mondo reale, Facebook sarebbe in trattativa con diverse società come il sito di prenotazioni di viaggi Booking, il sito di e-commerce argentino Mercado Libre e la società specializzata in tech finanziarie Stripe. Tutti attori economici ai quali la nuova criptovaluta offrirà nuovi vantaggi e nuove modalità di marketing.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, le aziende coinvolte nella partnership con Facebook dovrebbero pagare un chip di dieci milioni di dollari, ciascuna per partecipare anche alla governance del sistema della GlobalCoin.

“Cedo che le persone debbano potersi scambiare denaro così facilmente come mandano una foto“, aveva dichiarato Mark Zuckerberg lo scorso aprile, annunciando le caratteristiche della sua nuova moneta.