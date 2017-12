All’ex moglie il Tfr del marito anche 10 anni dopo

All’ex moglie va il Tfr del marito anche 10 anni dopo. Lo stabilisce una sentenza del tribunale che ha imposto ad un uomo il versamento del 40% dell’indennità ricevuta nonostante siano passati dieci anni dallo scioglimento del matrimonio. Accade a Torino, dove un giudice ha stabilito che un agente assicurativo dovrà versare alla sua ex moglie 94mila euro, ossia il 40% del Tfr ricevuto. La coppia ha divorziato nel 2004, mentre l’uomo ha terminato il suo lavoro nell’agenzia di assicurazioni nel 2014.

Nel 1970 una legge aveva stabilito che l’ex coniuge, se non si è sposato di nuovo, ha diritto ad una percentuale del Tfr anche se sono trascorsi molti anni. I due si erano sposati nel 1976 e avevano divorziato nel 2004. L’uomo aveva iniziato a lavorare per un’agenzia di Rivoli (Torino) nel 1990 e, dopo averla lasciata nel 2014, aveva ricevuto un anno dopo quasi 400 mila euro. L’ex moglie, che all’epoca percepiva ancora l’assegno di mantenimento, aveva chiesto la sua parte del trattamento di fine rapporto.

L’uomo si era difeso affermando che non si trattava in realtà di un Tfr, visto che il suo era un lavoro indipendente. I legali della donna però hanno portato in tribunale dei documenti che lo smentivano, fra cui l’obbligo dell’esclusiva per gli agenti e orari di ufficio. “Elementi che fanno propendere per la natura subordinata del rapporto di lavoro” hanno spiegato gli avvocati. I giudici della settima sezione civile alla fine hanno deciso di dare ragione alla donna: “Gravava sul convenuto l’onere di provare la natura imprenditoriale della sua attività di agente” hanno scritto nella sentenza. Per arrivare a 94mila euro sono stati presi in esame solamente i 14 anni di coincidenza fra il rapporto di lavoro ed il matrimonio. Non è però detta l’ultima parola. Staremo a vedere se gli avvocati dell’uomo ricorreranno in appello, sfruttando i nuovi orientamenti in materia di divorzio della Cassazione.