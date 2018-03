Equitalia, mail truffa chiede pagamenti: occhio a questi domìni

editato in: da

Come già detto più volte anche su queste pagine, la Pubblica Amministrazione e nel caso specifico Equitalia non richiede mai pagamenti tramite email. Dopo l’ennesima segnalazione di phishing (tentativi di truffa informatica), infatti, l’ente ha dovuto ribadire che non è prassi amministrativa richiedere pagamenti via posta elettronica.

l’obiettivo del phishing èsempre il furto dei dati, le regole per evitarlo sono due:

non aprire l’allegato;

cestinare la mail

Le truffe informatiche, provenienti attraverso le mail, sono state più volte segnalate a Equitalia dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale e dal CERT-PA (Computer Emergency Response Team della Pubblica Amministrazione).

L’Agenzia fa notare che le mail possono giungere da diversi domini, e indica quelli cui prestare attenzione. Ecco l’elenco:

assistenza@creval.it

assistenza@protocol.it

autorizzata@postcert.it

avviso@eq.it

avviso@equ.it

avviso@equitalia.it

b4g112693.329597469@gruppoequitalia.it

b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it

b4g232024.871969135@gruppoequitalia.it

b4g340831.290834225@gruppoequitalia.it

b4g37105.7327400958@gruppoequitalia.it

b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it

b4g589127.28767122@gruppoequitalia.it

b4g829188.595601231@gruppoequitalia.it

b4g829823.325938126@gruppoequitalia.it

b4g959117.53274326@gruppoequitalia.it

cifre@equitaliaroma.it

equitalia@sanzioni.it

equitalia@avvia.it

eqeuitalia@sanzioni.it

equitaliat@raccomandata.it

esecuzionipressoterzi

puglia@pec.equitaliasud.it

fatture@gruppoequitalia.it

fatture-equitalia@fatture-gruppoequitalia.it

info@unipol.it

info@venetobanca.it

info_9@intesasanpaolo.it

info14@bcpp.it

info17@bcpp.it

info19@cse.it

info6@bcpp.it

info28@bper.it

info55@bper.it

info76842@bcca.it

multe@equitalia.online

noreplay@bancoposta.it

noreply@certificazione.it

noreply@equitalia.it

noreply@legge.it

noreply@pec.it

noreply@postecert.it

noreply@protocol.it

noreply-equit@eq.it

pagamenti@equitalia.it

pagamento@equitalia.it

pagamento@gruppoequitalia.it

pagammento@equitalia.it

reply-equi@riscossioni1.it

servizio@equitalia.it

servizio@unicredit.it

servizio_clienti@poste.it

support@update.it

veneziagiulia@pec.equitalia.it

zaeaisrl@pec.it

zuhadsrl@pec.it

web_1@postepay.it

