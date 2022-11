Caro energia, boom di coperte elettriche per l’inverno: quanto costano

Fonte: 123RF Boom coperte elettriche per l’inverno: quanto costano

Ogni anno, con l’arrivo della stagione invernale, le famiglie italiane si attrezzano con tutto il necessario per far fronte al calo delle temperature. Il rinnovamento degli articoli che richiedono di essere sostituiti comporta l’acquisto di alcuni prodotti nuovi che aiutano a riscaldare la casa in ogni suo ambienti.

L’esigenza di dotarsi di tutto il necessario si fa sempre più forte nonostante alcuni fattori frenanti. Infatti, quelli che porteranno al 2023 saranno mesi particolarmente difficili per moltissimi cittadini, che già oggi si ritrovano in una condizione sempre più precaria dal punto di vista economico e finanziario.

L’inverno è alle porte, ma gli italiani sono in crisi: le scelte da compiere per i regali di Natale

A gravare sulle tasche dei contribuenti è soprattutto l’emergenza energetica scatenatasi in autunno, che ha fatto schizzare il costo dell’elettricità portando ad un rincaro del prezzo delle bollette come mai prima nella storia recente del nostro Paese.

Un fattore che andrà ad incidere sulla possibilità di spesa dei nuclei più in difficoltà: le previsioni delle associazioni di categoria mostrano come, per il Natale 2022, milioni di persone saranno costrette a scegliere quali regali acquistare e quali invece posticipare al nuovo anno per mancanza di liquidità.

Coperta riscaldante elettrica: sempre più famiglie decidono di acquistarla per le feste di Natale

Nonostante il quadro di enormi difficoltà, se c’è un ambito che non sembra risentire particolarmente della crisi economica è proprio quello degli articoli domestici. Nessuno infatti vuole rinunciare al tepore che questi prodotti garantiscono per trascorrere al meglio il periodo più freddo dell’anno.

Nello specifico, stando ai dati riportati da due aziende leader nel settore come Mediana, Imetec e TLGreen, sembrano essere addirittura in aumento gli acquisti che riguardano le coperte elettriche. Parliamo di un prodotto che ha preso sempre più piede nel corso dell’ultimo decennio, entrando a fare parte in maniera stabile del corredo invernale che molte famiglie ritengono irrinunciabile (soprattutto quelle che abitano in zone di montagna o con altri tassi di umidità).

Black Friday Week di Amazon: le offerte migliori per acquistare una coperta riscaldante elettrica

Disponibili in diverse tipologie a seconda delle funzionalità installate e del colore, le coperte elettriche vengono utilizzate per riscaldare il letto prima di andare a dormire oppure strette al corpo mentre ci si trova comodamente seduti sul proprio divano di casa.

In occasione della Black Friday Week , sono tantissime le offerte che Amazon riserva ai propri clienti che desiderano comprare un panno termico da inserire nella propria abitazione, oppure come regalo in vista delle feste.

Uno dei prodotti più richiesti è la coperta elettrica in flanella con riscaldamento rapido, realizzata da TLGreen per chi desidera avvolgersi in un panno caldo in soli pochi minuti. Lavabile in lavatrice e impostabile su tre livelli di temperatura, è disponibile nelle varianti di colore nero, grigio, blu e rosso.

L’articolo che sta ricevendo il numero maggiore di recensioni positive è il plaid riscaldabile della Imetec. Regolabile nella modalità a basso consumo, è l’ideale per coniugare il confort di un tessuto morbido con l’esigenza di controllare le spese.

Infine, per chi è alla ricerca dello sconto migliore, consigliamo lo scalda materasso Medisana (150 cm x 80 cm), acquistabile sui canali Amazon ad un prezzo ribassato del 15% rispetto agli altri periodi dell’anno.

