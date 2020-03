Emergenza Coronavirus, Governo alza la posta: stanziati 25 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Semaforo verde del Consiglio dei Ministri alla richiesta al Parlamento di ulteriore scostamento dal deficit rispetto ai 7,5 miliardi contenuti nel documento già all’esame delle Camere. Via libera ad uno stanziamento di 25 miliardi. Lo ha comunicato in conferenza stampa il Premier Giuseppe Conte. Il Governo, dunque, alza la posta.

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”, ha infattI annunciato il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del CdM in programma questa mattina. “Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo”, ha aggiunto. Accanto a lui il Ministro dell’Economia Gualtieri che ha riferito di un indebitamento netto da 20 miliardi.

Oggi stesso Camera e Senato sono chiamate a votare la Relazione cui i gruppi di maggioranza e opposizione non faranno, di certo, mancare appoggio.