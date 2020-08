Effetto Covid sul PIL: crolli storici dal Regno Unito agli USA, la classifica

editato in: da

Quella che stiamo vivendo ormai da mesi è una emergenza che viaggia su un doppio binario: partita come problema sanitario, gli effetti della pandemia hanno avuto ben presto delle ricadute economiche drammatiche, peggiori persino alla crisi del 2008.

Lo dimostrano i numeri sul PIL che non lasciano scampo ad interpretazioni e in questi mesi hanno registrato crolli verticali. Anche se non manca una eccezione.

Situazione nera nel Regno Unito dove nel secondo trimestre dell’anno il PIL si è contratto del 20,4%. Il PIL spagnolo è sceso invece del 18,5%. Calo del 13.5% per i “cugini” francese dove tra l’altro la pandemia – come anche in Spagna – continua a marciare a passo decisamente sostenuto.

Calo del 12.4% per l’Italia, dato è sostanzialmente in linea con quello della zona Euro: come rivela Eurostat, il calo del Pil sul trimestre precedente è stato del 12,1%, dopo il 3,6% del periodo gennaio-marzo

Segno meno ovviamente anche per la locomotiva d’Europa: la Germania della Cancelliera Merkel registra un -10%.

dir=”auto”>Non va meglio agli Stati Uniti di Donald Trump che interrompono un ciclo espansivo fra i più lunghi della storia segnando un calo del 9,5% .

Male ma non malissimo in Giappone. Il “lockdown” parziale ha condotto ad una caduta del Prodotto interno lordo della terza economia al mondo del 7,8% nel secondo trimestre del 2020. In azione, intanto, banche centrali e governi dell’area per rafforzare ulteriormente la loro azione a sostegno dell’economia. Nelle scorse ore, la Banca centrale cinese ha immesso sul mercato liquidità per 700 miliardi di yuan.