Ecobonus, nuovi incentivi anche per le auto usate: come funzionano

editato in: da

La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato il nuovo finanziamento degli incentivi per l’acquisto di auto nuove e usate Euro 6d. Rispetto alla prima bozza di inizio luglio, le risorse messe a disposizione degli acquirenti sono aumentate: 350 milioni di euro contro i precedenti 250 milioni.

Di questi, 40 milioni di euro (cifra notevolmente ridotta in rapporto ai 100 milioni previsti in una prima stesura del decreto) sono destinati per l’acquisto di auto usate Euro 6d, esclusivamente con rottamazione, e in questo caso con precise condizioni per rientrare nei bonus.

I fondi saranno disponibili a fine luglio: prima occorrerà il vaglio della Camera e del Senato, che dovranno pronunciarsi entro il 25 luglio. Dopodiché, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ecobonus, come verranno ripartiti i 350 milioni