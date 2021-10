Ecobonus auto elettriche verso il rifinanziamento, le ultime novità

Tante le novità in arrivo con il Dl Fiscale – collegato alla Legge di Bilancio – in fase di esame proprio nel Consiglio dei Ministri in programma per oggi, venerdì 15 ottobre (fissato inizialmente per le 11, sembrerebbe non essere ancora iniziato. Dietro il ritardo, spiegano fonti di governo, un confronto con le Regioni sulle misure relative alla sicurezza sul lavoro).

Ecobonus auto elettriche verso il rifinanziamento

Tra queste, dovrebbe trovare spazio il rifinanziamento dell’ecobonus per i contributi all’acquisto di auto elettriche. Semaforo verde, infatti, dalla cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo alla proposta avanzata dal Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti.

Come scrive il Sole24Ore, a rendere necessaria la proroga degli incentivi – rispetto alla quale è ancora in corso un lavoro di verifica delle coperture, dunque il condizionale resta d’obbligo – l’esaurimento delle risorse stanziate finora. Stando al monitoraggio del Mise infatti, restano stanziamento solo per le vetture usate, per quelle con emissioni di CO2 tra 61 e 135 mg e per i motocicli. Per rifinanziare l’ecobonus auto, previste risorse per 300 milioni che dovrebbero essere cosi divisi: 200 milioni di euro sarebbero destinati agli acquisti di auto elettriche e ibride plug in;

Giorgetti mette il turbo