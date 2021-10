Ecobonus auto, dal 27 ottobre ripartono le prenotazioni: come fare

Ripartono gli incentivi dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Dalle ore 10 di domani 27 ottobre, sarà possibile prenotarsi sulla piattaforma del Mise per ottenere gli sgravi. Ricordiamo che la misura è stata rifinanziata per il 2021 con ulteriori 100 milioni di euro attraverso il decreto fiscale approvato il 16 ottobre dal Consiglio dei ministri.

Ecobonus, come vengono ripartite le nuove risorse

Le nuove risorse vengono ripartite in questo modo:

65 milioni vanno all’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2;

20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali;

10 milioni per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2;

5 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati.

Ecobonus per auto con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2

Il Mise stanzia 65 milioni per acquistare i veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti in leasing e si differenzia in base alla fascia di emissioni (0-20 o 21-60) e per la presenza di un veicolo da rottamare. In particolare:

per i veicoli elettrici con emissioni comprese tra 0-20 g/km è riconosciuto un contributo fino 6 mila euro con rottamazione e 4 mila senza rottamazione. In termini di vettura si tratta di elettriche e plug-in a basse emissioni con prezzo di listino non superiore a 50 mila euro;

In termini di vettura si tratta di elettriche e plug-in a basse emissioni con prezzo di listino non superiore a 50 mila euro; per i veicoli ibridi con emissioni comprese tra 21-60 g/km è riconosciuto invece un contributo fino a 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione.

Ecobonus, fino a 8mila euro per i veicoli commerciali

Altri 20 milioni sono destinati all’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 8.000 euro e si differenzia in base alla “massa totale a terra – mtt” e all’alimentazione.

Ecobonus, a chi va il contributo fino a 1.500 euro

Ulteriori 10 milioni vanno all’acquisto, esclusivamente con rottamazione, di veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km co2. E’ riconosciuto un contributo di 1.500 euro.

Ecobonus per le auto usate

Infine 5 milioni vanno per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di co2. E’ riconosciuto un contributo fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.

Ecobonus, come fare richiesta

Per i concessionari sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, a partire dalle ore 10 del 27 ottobre, previa registrazione. Sarà obbligatorio l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), che sostituirà le credenziali eventualmente utilizzate in precedenza.