E-banking: solo il 31% dei cittadini italiani lo usa

Con il 31% dei cittadini che utilizzano servizi di e-banking, l’Italia è il fanalino di coda dell’Europa. La media, nel continente, è del 52%: 21 punti percentuali in più. Ma qual è il motivo per cui, un servizio tanto comodo, nel nostro Paese non viene utilizzato, se non da una piccolissima parte della popolazione? Sono diverse le ragioni, per la verità. A rivelarlo è il Rapporto sull’E-Banking curato da Bem Resarch sulla base dei dati Eurostat: il livello medio di istruzione, le barriere tecnologiche, la preferenza per il contatto personale, la poca dimestichezza nell’uso delle tecnologie soprattutto per le fasce più anziane della popolazione.

Così, sebbene i servizi online offerti dalla propria banca siano comodissimi, e siano anche la scelta più accorta per non pagare le commesse, l’Italia continua ad essere reticente nell’utilizzarli. A sceglierli sono più che altro gli uomini, laureati, residenti in grandi città del Nord Italia, con Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto in cima alla classifica, chiusa invece da Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata. Questo, nonostante i device elettronici nel nostro Paese siano largamente diffusi. La percentuale di italiani che utilizzano i servizi online per effettuare bonifici, pagare gli F24 e per controllare il proprio saldo, nel 2017, si è fermata al 31% (solamente due punti percentuali in più rispetto al 2016). Un anno fa, la media europea del 49%, mentre ora è salita al 52%.

L’Italia, quindi, è in coda alla classifica: nell’utilizzo dell’e-banking è meglio solamente di Cipro, Grecia, Romania e Bulgaria. I più virtuosi hanno percentuali altissime, nell’utilizzo dei servizi bancari online: 90% Danimarca, 89% Olanda, 87% Finlandia, 86% Svezia. Seguono Francia (62%), Germania (56%) e Spagna (46%). Negli ultimi anni, soprendentemente, il divario tra l’Italia e l’Europa è cresciuto di molto: inizialmente i punti percentuali di differenza erano 13, oggi sono 19. Non è quindi un maggior utilizzo dei servizi bancari online, la causa della crisi che ha colpito il settore delle banche, con oltre 30.000 occupati in meno rispetto al 2009.