Dpcm Covid, multe fino a 280 euro: tutte le restrizioni e le sanzioni

Oltre a divieti e raccomandazioni, il Dpcm licenziato nel week end dal governo comporta ovviamente anche una serie di sanzioni per i trasgressori, che la Guardia di Finanza ha riassunto in un prontuario. Le sanzioni partono da 280 euro per la prima violazione, sia per le persone fisiche sia per i negozianti. La multa minima raddoppia a 560 euro nei casi di recidiva.

Sanzioni persone fisiche

le violazioni che possono essere commesse dalle persone fisiche:

divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

obbligo di avere sempre dietro la mascherina, e di indossarla sempre a meno che non ci si trovi in luoghi isolati,

rispetto distanziamento sociale di un metro, anche all’aperto,

distanziamento sociale di due metri per chi fa sport,

divieto di consumare bevande davanti o nelle vicinanze dell’esercizio commerciale,

obbligo di stare a casa con febbre sopra i 37,5 gradi,

divieto di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra,

distanziamento sociale obbligatoria durante lo sport in palestre, piscine e centri sportivi, pubblici e privati,

divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica,

divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,

sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

divieto di svolgere convegni e congressi,

chiese e luoghi di culto: rispetto protocolli allegati al decreto.

Sanzioni attività commerciali

Le violazioni sanzionabili per gli esercizi commerciali riguardano:

Bar e ristoranti: la disposizione riguarda anche gelaterie, pasticcerie, pub, locali): stop all’attività dalle 24 alle 5 della mattina. Non più di sei persone per ogni tavolo. In piedi (per esempio, la bancone), consumazione consentita solo fino alle 18 (poi, si può consumare solo al tavolo, fino alle 24). Consegna a domicilio senza limiti. Asporto fino alle 24.

Negozi: devono assicurare la distanza di almeno un metro, ingressi dilazionati, impedire di sostare all’interno dei locali per un tempo superiore al necessario per fare gli acquisti, e in generale rispettare tutte le disposizioni previste dalle linee guida anti-contagio allegate al Dpcm del 18 ottobre.

Sale giochi, scommesse e bingo: solo fra le 8.00 e le 21.00.

Chiusura attività sale da ballo, discoteche, locali assimilati, all’aperto e al chiuso: si possono fare feste private per cerimonie civili o religiose, con un massimo di 30 persone, nel rispetto dei protocolli.

Nota bene: si tratta di regole nazionali previste dal Dpcm, ma va tenuto conto anche delle ordinanze regionali, che prevedono ulteriori restrizioni, anche per i commercianti (ad esempio, in Lombardia chiusura bar e ristoranti alle 23 e non alle 24, causa coprifuoco, e chiusura centri commerciali il sabato e la domenica).

Territorio

Sanzioni anche per le violazioni relative all’ingresso nel territorio nazionale: riguardano il mancato rispetto dei divieti di spostamento fra paesi, o delle regole di prevenzione da attuare (comunicazioni all’autorità, quarantena).