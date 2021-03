Dl Sostegni, sconto del 30% sulle bollette di locali e negozi

editato in: da

Il decreto Sostegni ha previsto una serie di interventi diretti a ridurre i costi per le imprese. In particolare, ha stanziato 600 milioni di euro per tagliare le bollette elettriche e il canone Rai per negozi, locali ed altre attività.

Si tratta di uno sconto del 30% sulle bollette dell’elettricità per la durata di tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno, e della riduzione sempre del 30% per tutto il 2021 del canone Rai per locali, negozi e altre attività. Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di riduzione degli oneri delle bollette elettriche previste dal decreto Ristori.

Bollette, sconto di tre mesi per locali e negozi

Per locali e negozi sono previsti tre mesi di sconto sulle bollette elettriche per un valore di 600 milioni di euro. Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 è prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli uso domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Nel provvedimento si spiega che “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle codi della bolletta identificate come ‘trasporto e gestione del contatore e ‘oneri generali di sistema”.

Bollette, come si applica lo sconto del 30%

In tal senso, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze non domestiche interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che: