Dl fisco: rate dei mutui sospese fino al 2020 nelle zone del terremoto

Saranno sospese fino al 31 dicembre 2020 le rate dei mutui sulle prime case e sulle attività produttive, inagibili o distrutte, inserite nelle zone rosse istituite nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma di agosto 2016.

E’ quanto prevede un emendamento del governo al decreto fiscale, che riordina la legislazione post-sisma ed introduce nuove disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti, compresi quelli de L’Aquila del 2009 e quelli dell’Umbria e delle Marche del 1997.

SOSPESE LE BOLLETTE – Per gli edifici distrutti fuori dalla zona rossa c’è comunque la proroga della sospensione per tutto il 2018. Per il 2018 vengono sospesi anche i pagamenti delle bollette di acqua, luce e gas per chi dichiara l’inagibilità di imprese, case o uffici e si impone agli enti erogatori di rateizzarli (almeno in 36 rate) al termine della sospensione.

NORMA “SALVA NONNA PEPPINA” – L’emendamento del governo consente ora l‘attività edilizia libera agli immobili costruiti nelle zone colpite dal terremoto privi di titolo abilitativo, senza però imporre l’obbligo di rimozione entro 90 giorni. La rimozione dovrà avvenire solo “una volta ultimati i lavori di ricostruzione” o “all’assegnazione di una soluzione abitativa di emergenza”. Si tratta della cosidetta norma “salva-nonna Peppina”, la 95enne di San Martino di Fiastra (Macerata) divenuta simbolo degli sfollati perché vive in un container dopo che le era stata vietata anche una struttura di legno costruita nelle vicinanze della casa in muratura danneggiata.

