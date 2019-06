Dl crescita, bonus assunzioni a chi finanzia le scuole

editato in: da

Oltre al Salva Comuni, diverse le novità presenti nel consistente pacchetto di emendamenti al Dl Crescita che saranno votate in settimana prima dell’approdo in Aula, lunedì prossimo.

Tra le principali spunta il bonus assunzioni (con l’esonero totale dei contributi in caso di assunzione di uno studente dell’istituto) a chi finanzia laboratori per almeno 10mila euro nelle scuole superiori. L’emendamento stanzia 3 milioni nel 2021 e 6 a regime per quei “mecenati” della scuola pubblica che assumono ragazzi dagli istituti ai quali donano attrezzature e tecnologie.

COME FUNZIONA – Dopo l’addio allo school bonus (detrazione delle donazioni) che nel 2019 non è stato rinnovato, il nuovo bonus è riservato a chi dona almeno 10mila euro a un istituto per ammodernare i laboratori, e migliorare così le competenze degli studenti. Per un anno sarà riconosciuto uno sconto dei contributi sui neoassunti (che provengano dall’istituto stesso), che potrebbe arrivare all’esonero completo: si prevedono infatti al massimo 5-600 assunzioni l’anno.

LE ALTRE NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITA – Tra le altre novità del Dl crescita ci sono la norma “Salva fornitori Mercatone Uno” che amplia la platea dei beneficiari del Fondo “vittime dei mancati pagamenti”; sgravi fiscali agli sportivi professionisti che decidono di trasferire la residenza in Italia; più vantaggi Rc auto ai conducenti virtuosi.

Non solo: secondo quanto annunciato da Laura Castelli è in arrivo una norma per favorire la riscossione della tassa di soggiorno, “introdotta da circa 900 Comuni, che ha un tasso di evasione che in alcuni casi supera il 50%”. Il vicemonistro all’Economia ha spiegato che si tratterà di “un importante effetto deterrente contro l’evasione. I dati delle comunicazioni trasmessi dalle strutture ricettive” secondo la “legge di pubblica sicurezza saranno resi disponibili per l’Agenzia delle entrate, in forma anonima e aggregata.