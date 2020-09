Dl agosto, spunta il bonus fino a 3500 euro per riqualificare l’auto

editato in: da

Arriva dal M5s, tramite un emendamento al decreto Agosto, la proposta di un nuovo bonus per far decollare le auto elettriche.

La proposta a firma del pentastellato Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio del Senato, prevede un bonus fino a 3.500 euro per chi installa sulla propria auto sistemi di riqualificazione elettrica.

Il bonus per i sistemi di riqualificazione elettrica

La misura verrebbe introdotta in via sperimentale le omologazioni fatte entro il 31 dicembre 2021 su motori termici, e interessa i veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G.

La proposta di modifica, all’esame della commissione Bilancio, prevede un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di 3.500 euro, oltre ad una contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistisco (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Auto, cos’è il decreto retrofit

La trasformazione del veicolo dovrebbe avvenire sulla base del decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 219 del 2015, il cosiddetto “decreto retrofit”, che specifica le caratteristiche del kit necessario per la riqualificazione a norma.

Il kit retrofit comprende: un motore elettrico con convertitore di potenza; un pacco batterie; un’interfaccia con la rete per la ricarica delle batterie.

Le principali modifiche effettuate sulla vettura comprendono:

sostituzione del motore benzina o diesel in motore elettrico;

eliminazione dei tubi di scappamento, del radiatore e del sistema di raffreddamento;

sostituzione del serbatoio carburante e installazione del pacco batterie ricaricabili.

Terminato il lavoro, l’auto verrà portata alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento del libretto di circolazione.