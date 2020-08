Dl Agosto bollinato: fra le novità una super Consob e aiuti alle città d’arte

editato in: da

Il Dl Agosto ha ricevuto la bollinatura di rito dalla Ragioneria generale dello Stato, un provvedimento del valore di 25 miliardi, composto di 115 articoli che spaziano dagli aiuti per il lavoro e le famiglie al sostegno di specifici settori o asset strategici (leggasi la Nuova Alitalia). Ma ci sono anche una serie di piccole e grandi novità inserite all’ultimo minuto. Vediamo quali.

Raddoppiati fondi per Nuova Alitalia

I fondi in dotazione della Nuova Alitalia, la compagnia di Stato che nascerà sulle ceneri della “vecchia”, sono stati raddoppiato a 20 milioni. Le risorse serviranno per il rilancio della Newco sulla base del nuovo Piano indusriale che la compagnia deve stilare.

Super Consob

Fra le novità anche i poteri rafforzati della Consob per peri passaggi di quote in Borsa Italiana, una sorta di “blindatura” di Stato per evitare che il processo di vendita da parte del London Stock Exchange possa far entrare qualche socio indesiderato. La norma, dapprima prevista e poi stralciata per le opposizioni del M5S e del Pd, è ricomparsa nel testo definitivo bollinato.

Non passa invece l’altra norma contestata, relativa alla “blindatura” di Mediobanca, grazie ad un potere di veto affidato alla Consob sulle scalate. La marchant bank italiana è attualmente al centro dell’attenzione per l’ipotesi di scalata di Leonardo Del Vecchio che attende il parere della BCE.

Turismo

Entrano nel testo anche gli aiuti per 29 città d’arte o a vocazione turistica, da Roma a Milano e Venezia, da Matera a Siracusa. Il beneficio a fondo perduto, fino a 150mila euro andrà a favore dei commercianti dei centri storici, che hanno avuto un pesante ammanco del fatturato (almeno il 33%) per l’assenza dei turisti stranieri.

Taranto, Cortina e…. Nel Dl agosto compaiono anche le assunzioni per l’Arsenale militare marittimo di Taranto, per 315 unità in più, aiuti per i mondiali di Sci di Cortina, fino a 14 miliardi di euro, nel caso in cui la competizione non si possa tenere a causa del Covid-19.

E ancora, 20 milioni per il “servizio civile universale” e la possibilità di impiegare chi lo ha scelto in attività di supporto per il contrasto al Covid-19.

Per le imprese, fondi aggiuntivi per il Fondo salva-Imprese (200 milioni) per la Nuova Sabatini (64 milioni), per i contratti di sviluppo (500 milioni), per il Fondo Coop (10 milioni), per progetti tecnologici di interesse europeo (950 milioni), per i voucher consulenza al manager dell’innovazione (50 milioni).