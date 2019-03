Demanio, pronto il piano vendite: via 1.500 immobili

editato in: da

È pronto il piano vendite del Demanio . Il direttore dell’Agenzia, il prefetto Riccardo Carpino, assicura che ci sonoche fanno parte di un piano di cessione che verrà trasmesso nei prossimi giorni al ministro dell’Economia: di questi, 1.100 hanno un valore inferiore ai 100mila euro, mentre i restanti 400 sono considerati dei

“Abbiamo individuato una prima lista di 1.500 beni da vendere. Di questi 1.100 hanno un valore limitato, sotto i 100mila euro: la loro cessione è di fatto una pulizia strategica del nostro portafoglio per eliminare beni di scarso interesse, come possono essere posti auto, quote indivise, poligoni di tiro, addirittura gallerie antiaeree. Che me ne faccio? Sono solo costi di manutenzione” ha detto il direttore dell’Agenzia del Demanio.

Gli altri 400 beni costituiscono invece un vero piano straordinario di cessioni: “Con questa operazione metteremo in vendita quest’anno volumi 5-6 volte superiori a quanto è stato fatto negli ultimi quattro anni”.

Il patrimonio dello Stato gestito dall’Agenzia del Demanio attualmente è composto da 42.866 beni (in gran parte edifici), il cui valore ammontava a 58,95 miliardi nel 2014, oggi sfiora i 61 miliardi.

Da cinque mesi direttore dell’Agenzia del Demanio ha un obiettivo da raggiungere: il valore delle cessioni del Demanio, da sommare a quelle della Difesa e di altri enti pubblici, deve raggiungere i 950 milioni di cessioni straordinarie. Un obiettivo posto dalla legge di bilancio al governo.