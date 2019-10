DEF, Di Maio: “Mantenuta promessa su IVA”. Lo spread “promuove” la manovra

editato in: da

“Ho promesso agli italiani che l’Iva non doveva aumentare e abbiamo mantenuto la promessa”. Ostenta soddisfazione il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di Agorà, su Raitre all’indomani del via libera alla Nota di aggiornamento al Def, con lo spread che “promuove” la manovra e apre oggi in ribasso a 137 punti .

“Lunedì ne manteniamo un’altra con il taglio dei parlamentari”, incalza Il capo politico pentastellato che elenca anche altre misure inserite nella manovra, come il taglio del cuneo fiscale, il pacchetto famiglia per i genitori, l’assegno unico per le famiglie e la gratuità degli asili nido, che annuncia, sarà una misura contenuta nella legge di Bilancio.

Piatto forte del “menù manovra”, la lotta all’evasione fiscale, che il governo vuole combattere puntando sugli incentivi ai pagamenti elettronici: “Ci saranno norme della legge di Bilancio che diranno che se tu cittadino paghi con la carta, con il bancoposta o il bancomat, hai uno sconto sull’Iva applicata al prodotto. E dal lato del commerciante stiamo lavorando con l’Abi per abbassare le commissioni. Inoltre sperimentiamo un software per l’evasione sui contributi che si pagano all’Inps da cui speriamo di ottenere 4-5 miliardi. La lotta all’evasione non è fare la guerra al commerciante o al cittadino, in questo Paese significa il carcere per i grande evasori”, prosegue ancora Di Maio.

PORTE CHIUSE A SALVINI – Non manca poi una stoccatina al veleno nei confronti dell’ex “amico” Salvini che “mi ha offerto la poltrona di presidente del Consiglio perché loro erano un po’ disperati, dato che nel far cadere il governo si erano resi conto di aver fatto una grande sciocchezza. I cittadini gli gridavano dietro traditori, traditore”. “Quando una persona ti dice una cosa e poi fa esattamente il contrario, tradendo non solo me, ma anche gli italiani, per me finisce lì”, ha chiosato Di Maio rispondendo sulla possibilità di un ritorno di fiamma con la Lega nel prossimo futuro.