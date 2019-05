Decreto crescita, Aumento bollette luce e gas per aiutare Alitalia

editato in: da

Lo Stato italiano potrebbe ricorrere a un aumento delle bollette energetiche per contribuire a salvare Alitalia. L’allarme viene dall’Autorità dell’Energia (Arera), che ha inviato una segnalazione a Parlamento e governo.

Secondo l’Autorità sarebbe altresì opportuno che la norma prevista nel dl crescita per la continuità del servizio della compagnia “venisse modificata nell’iter di conversione, per assumere il carattere di straordinarietà (una tantum), con riferimento esclusivo all’anno 2019, introducendo un termine di restituzione delle somme disponibili presso i conti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”.

“Evitare l’utilizzo degli oneri generali delle bollette per finalità non energetiche”

Per l’Arera, si legge, bisognerebbe “evitare il ricorso a misure che dispongano il trasferimento diretto al Bilancio dello Stato di risorse provenienti dalla tariffa elettrica e gas, al fine di evitare ripercussioni negative su famiglie e imprese”.

Si tratta infatti di versamenti “suscettibili di generare ripercussioni negative sull’intero sistema, che potrebbero tramutarsi in un incremento improprio dei prezzi dell’energia per le famiglie e per le imprese, qualora ciò dovesse tradursi in un aumento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali, con possibili effetti sfavorevoli sul ciclo economico generale”.