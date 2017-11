Debiti col Fisco? Si potranno controllare col bancomat

A breve sarà possibile controllare lo stato dei debiti col Fisco direttamente dal bancomat e dagli sportelli di postamat. E’ questo “uno dei progetti in cantiere” per il prossimo futuro, come spiega il direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini nel suo intervento al Forum dei commercialisti a Milano.

CASSETTO FISCALE – Ruffini sottolinea che ci sarà “la possibilità di accedere al proprio cassetto fiscale attraverso il bancomat o postamat per non dover andare allo sportello ma per poter verificare direttamente se ci sono cose da pagare”. Al momento si tratta solo di un progetto ma la novità dovrebbe essere disponibile già a partire dal 2018.

SEMPLIFICAZIONE – Questa possibilità va di pari passo con l’aggiornamento e semplificazione del linguaggio attraverso progetti che “vogliono rendere la vita più facile al contribuente, ma anche al commercialista”. In altre parole la riforma si propone di passare ad un linguaggio semplice che arrivi a chiunque ha debiti con il Fisco, o ai contribuenti in generale, e non sia un canale di comunicazione di nicchia per i professionisti. Un cantiere, quello della semplificazione, “sempre aperto – conclude Ruffini – che ha fatto passi avanti rispetto a tre anni fa”.

In collaborazione con Adnkronos

