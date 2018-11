Dazi sul riso da Birmania e Cambogia, l’Ue riconosce il danno economico e dà ragione all’Italia

editato in: da

(Teleborsa) C’è stato danno economico causato dalle importazioni di riso a dazio zero da Cambogia e Birmania, paesi per i quali si va verso il ripristino dei dazi.

Lo dicono le conclusioni dell’indagine avviata a marzo dall’esecutivo europeo, che adesso, come prossimo step, proporrà al voto dei 28 Stati membri il ripristino dei dazi ai due Paesi asiatici.

LA SODDISFAZIONE DEL MINISTRO CENTINAIO – “La Commissione ha chiuso l’indagine salvaguardia riso riconoscendo il danno alla risicoltura italiana e con la proposta di ripristinare per tre anni i dazi”, ha commentato su Twitter il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. “Nei prossimi giorni lavoreremo per avere la conferma definitiva”, ha precisato.