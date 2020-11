Da vacanze a consumi, Babbo Natale sfida il Covid: chi vincerà?

editato in: da

Al momento la serrata generale viene esclusa ma tutti sanno che resta saldamente sul campo. La data destinata a fare da spartiacque è il 15 novembre quando cioè si inizia a capire se le misure restrittive stanno iniziando a funzionare. Nel frattempo, l’Italia a colori dell’ultimo DPCM, continua a colorarsi di arancione. Se non proprio un lockdown come quello di marzo, poco ci manca.

Il Premier Giuseppe Conte ha chiarito che si continua a lavorare “per evitare il lockdown totale. La curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere”, ha detto intervistato a La Stampa assicurando che il governo “ha una strategia” e fa appello ai cittadini perché collaborino. Il Presidente del Consiglio ha annunciato inoltre che l’esecutivo è pronto ad aumentare i ristori, anche nel 2021. Sul vaccino, il piano sarà “presto in Aula”. Per Natale, l’invito è a festeggiare in famiglia ma con prudenza.

Natale. Il periodo dell’anno che da sempre significa non solo tempo da passare insieme ai propri cari, ma anche occasione da sempre felice per i consumi. Inutile nascondere che per la nostra economia un Natale in bianco sarebbe il colpo di grazia.

Intanto, continua a essere rosso “fisso” il bilancio del settore turismo: dopo 5 mesi che hanno bruciato 49,5 milioni di arrivi in Italia e 153,5 milioni di presenze oltre a 10,5 milioni in meno di italiani all’estero, agosto e settembre non sono andati meglio, se non per una lievissima ripresa dei flussi interni, caratterizzati però da soggiorni brevi e capacità di spesa decisamente ridotta.

L’indice di fiducia del viaggiatore italiano, calcolato mensilmente da SWG per conto di Confturismo-Confcommercio, fornisce però indicazioni ancora peggiori per l’immediato futuro: la propensione a viaggiare, calcolata con interviste fatte tra il 21 e il 26 ottobre, scende a 49 punti – su scala 0-100 – il peggior risultato di 6 anni di rilevazione dopo i 44 punti di aprile, quando eravamo in pieno lockdown: 17 punti sotto a ottobre 2019.

Fatto sta che sei italiani su dieci non prendono nemmeno in considerazione l’ipotesi di fare una vacanza da qui a fine anno e l’elemento alla base di tutto questo è la paura della pandemia, come dice il 64%. Un timore tanto radicato da influenzare – questa la criticità maggiore – i mesi a venire fino all’estate 2021, quando gli intervistati considerano seriamente la possibilità di fare una vacanza di almeno 7 giorni. “Uno scenario – secondo Confturismo-Confcommercio – dettato dall’emotività e dall’incertezza ma che, se confermato, farebbe saltare il business del settore per le settimane bianche, Carnevale e Pasqua: sarebbe il punto di non ritorno”.

Una sfida decisamente impegnativa per Babbo Natale che quest’anno dovrà vedersela con la pandemia: chi vincerà?