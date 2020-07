Family Act: come avere l’assegno unico per i figli e gli sconti

editato in: da

Assegno universale, novità per i congedi parentali, agevolazioni fiscali per sostenere le giovani coppie under 35 a pagare l’affitto della casa. Con l’ampio pacchetto di interventi che compongono il “Family act” il Governo giallorosso punta a rivoluzionare il sistema di sostegni e sussidi dedicati alle famiglie.

Occhio però a cantare vittoria: quella varata lo scorso 12 giugno dal consiglio dei ministri è una legge delega e, di fatto, serviranno poi dei decreti legislativi per dettagliare e rendere operative le nuove misure.

Un disegno organico di misure, composto da 8 articoli, pensate per le famiglie con figli, tra le quali spicca

l’assegno universale: è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, indipendentemente dal reddito, ma con una quota variabile aggiuntiva prevista in base a determinati scaglioni ISEE ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

“L’assegno unico universale per le famiglie sarà erogato con semplicità a tutte le famiglie, senza dover fare nulla di particolarmente complicato per ottenerlo”. Sono le parole del ministro della Famiglia, Elena Bonetti, a Agorà Estate. “Le famiglie potranno contare su questa cifra tutti i mesi, sarà erogata con semplicità”, afferma, spiegando che “stiamo lavorando perché arrivo dal prossimo anno”.

“Proprio ieri si è svolta alla Camera la discussione generale sull’assegno unico familiare, che è la prima misura del Family Act che prenderà forma. Ieri abbiamo proceduto con grande celerità utilizzando il canale parlamentare già avviato da una proposta di legge. Ho apprezzato il contributo di tutte le forze di opposizione nel dibattito, quindi da questo punto di vista è un provvedimento che riconcilia il paese”, dice Bonetti.

Interessanti novità anche sul fronte dei congedi parentali: Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore.

Sconti sugli asili – Nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, previsto anche un buono per il pagamento delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia.