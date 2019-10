Tutto quello che devi sapere sull’accollo del mutuo

editato in: da

Tutti sogniamo di acquistare casa, in una maniera o nell’altra. La sognano il padre o la madre di famiglia che vorrebbe tornare dal lavoro per raggiungere la famiglia, la sognano gli adolescenti che vogliono staccarsi da mamma e papà e vivere da soli, con le proprie regole e i propri orari, e la sognano tutte le giovani coppie di questo paese alla ricerca di un nido e un approdo sicuro in tempi tempestosi come i nostri. Ma non è semplice.

Specie in questo periodo di crisi economica, il sogno rimane per molti quello – un sogno – o peggio, lo diventa. C’è chi ha perso il lavoro, chi si è visto tagliare gli stipendi, chi ha meno prospettive di trovarlo e capita che, se le cose si fanno particolarmente dure, non si riesca più a pagare il mutuo già aperto. Cosa si fa in quei casi? Si cerca qualcuno per un accollo del mutuo.

Accollo del mutuo: cos’è

Magari è capitato di vedere un annuncio, in cui il venditore offra una casa ancora oggetto di mutuo bancario e proponga all’aspirante compratore di accollarsi il mutuo, ossia prenderne il posto nel contratto già stipulato con l’istituto di credito originario. Il perché si voglia vendere è stato già detto, può essere l’aggravarsi delle condizioni economiche come anche una necessità di trasferirsi improvvisa – in ogni caso, l’accollo del mutuo è previsto dalla legge (art. 1273 del Codice Civile) e segue delle metodologie precise. Quando si parla di accollo del mutuo, è bene specificarne i tre soggetti:

accollato , ossia colui che ha al momento il mutuo e intende cederlo insieme all’abitazione al prospettivo compratore;

, ossia colui che ha al momento il mutuo e intende cederlo insieme all’abitazione al prospettivo compratore; accollante , ossia colui che vuole prendersi l’abitazione e il muto ad essa collegato;

, ossia colui che vuole prendersi l’abitazione e il muto ad essa collegato; accollatario, ossia l’istituto di credito che aveva concesso il mutuo all’accollato.

Ed è altrettanto bene specificarne le due tipologie:

accollo liberatorio , in cui l’accollato si libera interamente dei suoi obblighi e li cede all’accollante;

, in cui l’accollato si libera interamente dei suoi obblighi e li cede all’accollante; accollo non liberatorio (o cumulativo), in cui l’accollato non si libera completamente degli obblighi nei confronti dell’accollante; va sottolineato che qualora l’accollante non riesca ad adempiere ai suoi nuovi obblighi, sarà l’accollato originario a subentrargli (come ad esempio nei prestiti in cui il contraente non rispetta i suoi obblighi).

Accollo del mutuo: come e perché

Spiegato cos’è l’accollo del mutuo, rimane da spiegare il perché farlo. Le risposte sono due: l’accollo del mutuo permette di risparmiare sui costi dell’iter procedurale, siccome l’accollo non apre una nuova linea di credito per l’accollante, e consente di evitare all’ente erogante problemi di sorta (come ad esempio un accollante insolvente; in quel caso è l’accollato ad occuparsene).

Se queste motivazioni sono sufficienti per spingerci all’accollo del mutuo, ci sono alcune cose che è bene fare prima di procedere all’operazione – anzitutto esaminare con attenzione quante rate sono state già pagate e quante ne rimangono da pagare, poi le caratteristiche del mutuo stesso ed eventuali commissioni, e infine entrate in contatto col venditore e la banca per accordarsi sulla questione.