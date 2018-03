Conto online, arriva il vademecum per operare in modo sicuro

editato in: da

Arriva il vademecum dell’Abi per chi ha un conto online e vuole operare in modo comodo e sicuro. Il progetto, realizzato da Bancaria Editrice con il contributo della Polizia di Stato, CertFin e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf), che verrà diffuso con la collaborazione di 12 associazioni dei consumatori, riporta le principali regole da seguire per operare online in modo comodo e sicuro.

“Ogni anno le banche italiane spendono oltre 250 milioni di euro per la sicurezza informatica e grazie a questo intenso lavoro e alla preziosa collaborazione con le forze dell’ordine, i clienti vittime di frode sono solo lo 0,002% del totale di quelli che operano su home banking, pari ad uno su 50 mila”.

Tra i consigli riportati nel vademecum, quelli per un uso sicuro dell’home banking e del mobile banking, ma anche sull’uso dello sportello automatico.

Per usare in sicurezza l’e-commerce, si consiglia di evitare di effettuare transazioni online da computer condivisi o postazioni in luoghi che potrebbero essere poco sicuri, come hotel e internet caffè e al termine di ogni acquisto, ricorda di effettuare il log-out dal sito e-commerce; di utilizzare credenziali diverse per autenticarti su siti diversi ed evita il “salvataggio automatico” delle password sui programmi di navigazione.

Inoltre, tra le altre regole, l’Abi ricorda di non aprire mai allegati o link sospetti, soprattutto nel caso di file che terminano con .exe e non istallare software se non sei certo che siano affidabili e di non utilizzare memorie esterne di dubbia provenienza; verifica la sicurezza di questi dispositivi facendo le scansioni automatiche previste dai principali antivirus al momento dell’istallazione.

In collaborazione con Adnkronos

