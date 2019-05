Se hai un conto dormiente potresti aver aiutato i truffati dalle banche

editato in: da

I soldi dei “conti dormienti” finiscono in un fondo destinato a coloro che hanno subìto un danno economico da parte di una banca. Dunque alcuni risparmiatori potrebbero aver aiutato coloro che sono stati truffati.

Italiani: siamo noi il popolo dei risparmiatori per eccellenza e che sempre con più fatica cerca di preservare una parte del proprio stipendio finalizzandola a risparmi personali che possono essere utili in qualsiasi momento. Quando si parla di “risparmi di una vita” ci si riferisce proprio ai sacrifici fatti per mettere da parte un gruzzoletto.

Ma che fine fanno questi risparmi? Non sempre vengono utilizzati dai titolari come ci si potrebbe aspettare. Ci sono infatti casi di “conti dormienti”, ovvero somme di denaro legate a polizze e a conti correnti che restano ferme perché il titolare muore e non ne ha fatto segnalazione prima o perché magari non ci sono eredi a rivendicarle. E a quanto pare meno del 10% di questo denaro viene reclamato.

Spesso si tratta anche di capitali importanti che giacciono dimenticati e inutilizzati. Quello che però non è noto a tutti è che questi soldi “abbandonati” vengono utilizzati dallo Stato per ripagare i risparmiatori truffati dalle banche. Negli ultimi anni le notizie scandalo che hanno visto protagonisti diversi istituti bancari che hanno truffato i propri clienti non sono mancate. CariFerrara, Banca Marche, CariChieti ed Etruria: questi i nomi di alcune delle banche che hanno dissolto i soldi di circa 300.000 persone tra piccoli e grandi investitori e risparmiatori.

Ma a quanto pare, i truffati riceveranno dei rimborsi. Nello specifico, la Finanziaria del 2006 destina un fondo – in cui confluiscono i soldi dei conti correnti dormienti – proprio a coloro che hanno visto il proprio conto corrente prosciugato per le truffe perpetuate dalle banche. Parliamo di cifre di un certo livello, ovvero nel fondo gestito dalla Consap confluiscono 1,1 miliardi di euro e di cui lo Stato può disporre in quanto, se in dieci anni nessuno reclama i soldi, questi diventano di proprietà dello Stato che li utilizza in questo modo.

Morale della storia: risparmiatori che aiutano altri risparmiatori truffati e l’utilizzo di questi soldi ha avuto l’ok della Commissione europea.