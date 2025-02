Fonte: iStock Conti correnti

Il mese scorso nella zona euro l’inflazione è aumentata portandosi al 2,5% contro il 2,4% di dicembre. I motivi sono da additarsi soprattutto all’aumento dei prezzi dell’energia che hanno annullato la boccata d’aria fresca derivante dalla riduzione dei costi dei servizi e dei generi alimentari.

Proprio per questo chi ha un piccolo gruzzoletto da parte si chiede qual è il miglior conto deposito oggi. Prima di tutto per proteggere i propri risparmi dall’inflazione e poi per cercare di ottenere il massimo rendimento dal proprio denaro. Come si sa, infatti, i tassi di interesse variano a seconda dell’istituto di credito che si sceglie per cui trovare il conto che offre il rendimento più alto può fare la differenza. Detto ciò, ecco qual è il miglior conto deposito di oggi (oltre al Revolut che offre un tasso del 3%), e quali banche offrono invece fino al 4% (lordo) e infine come aprire un conto deposito.

Oltre a Revolut quali altri conti deposito rendono di più?

Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, quest’anno lo Stato risparmierà circa 10,4 miliardi negli anni 2025-2026 e anche lo spread dovrebbe tenersi più basso di 30 punti rispetto alle previsioni del governo Meloni. In tale contesto di stabilità economica, quindi, investire in strumenti di risparmio come il conto deposito potrebbe rappresentare un’opzione interessante per i cittadini.

Non è però semplice rispondere alla domanda qual è il miglior conto deposito di oggi in quanto sono molte le banche che propongono buone offerte. Tra queste c’è Revolut che offre un tasso di interesse sul conto deposito fino al 3%. Il punto di forza di questa promozione è che non ci sono limiti di deposito e si può accedere subito ai propri fondi in qualsiasi momento. Inoltre, nel caso serva denaro, quest’ultimo, come detto, si potrà prelevare in ogni momento senza alcuna commissione o penalità. Possono accedere però a tale offerta solo i nuovi clienti di Revolut ovvero quelli che si iscrivono per la prima volta durante il periodo relativo alla promozione.

Quale banca dà il 4%?

Oltre al conto Revolut al 3%, quali altri conti deposito offrono buoni interessi? Ebbene, c’è sicuramente quello di banca Ing che offre un rendimento (lordo) fino al 4% per dodici mesi. Per attivarlo, però, è necessario aprire prima il conto corrente Arancio. Tornando al conto deposito, con esso non si ha alcun vincolo proprio come per il Revolut. Significa che il proprio denaro è sempre a disposizione per cui si può trasferire sul conto corrente e prelevarlo quando si vuole. Inoltre le operazioni di apertura, di gestione, di trasferimento e di chiusura sono gratuite.

Offre un tasso di interesse lordo che arriva fino al 4,10% anche banca Illimity se si sottoscrive un conto corrente Premium. Sottoscrivendo il deposito con tale banca c’è la possibilità di scegliere quale tipologia si preferisce tra svincolabile e non svincolabile. La prima è quella che permette di poter fruire del denaro quando si vuole ma il tasso offerto è più basso. Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi ha bisogno di liquidità a breve termine o potrebbe aver bisogno di accedere al proprio denaro inaspettatamente.

Per fruire della seconda, invece, è necessario vincolare una somma per un determinato periodo. Significa che le somme depositate resteranno bloccate fino alla scadenza del contratto senza la possibilità di essere prelevate anticipatamente. Ed è proprio per questa tipologia di vincolo che Illimity offre un tasso annuo lordo che arriva fino al 4,10% dopo 36-48 e 60 mesi. Questa tipologia di conto, quindi, è ideale per chi non necessita di liquidità immediata e desidera investire in un prodotto a medio-lungo termine per ricevere un rendimento più alto.

C’è poi il conto deposito di banca Aidexa che offre un tasso di interesse lordo che arriva fino al 3,7%. Anche questa tipologia di prodotto prevede un vincolo che va da 3 mesi fino ad arrivare ai 36 mesi. Ovviamente più il denaro si tiene vincolato, più alto sarà il tasso che si percepirà.

Come visto, non è semplice rispondere alla domanda qual è il miglior conto deposito di oggi in quanto le offerte proposte dai diversi istituti di credito si aggiornano di continuo.

Cosa si rischia con i conti deposito?

Ci sono rischi connessi all’apertura e alla gestione di un conto deposito? Ebbene la risposta è semplice, sono pochi. L’unico grande rischio è che la banca possa fallire e non restituire al cliente i soldi e gli interessi promessi. Si tratta però di un’ipotesi molto remota ma qualora dovesse succedere niente paura. il proprio denaro fino a 100 mila euro sarà infatti protetto. Ricordiamo che tutte le banche europee aderiscono al Fitd che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che rimborsa i depositanti fino a un limite di 100 mila euro per depositante per singola banca.

Altri lievi rischi sono l’impossibilità di accedere al proprio denaro e la possibilità che la banca cambi le condizioni del contratto. Nel primo caso si tratta di un rischio limitato in quanto la legge prevede che, nel caso vi siano problemi con il proprio Istituto di credito, il denaro sarà restituito al cliente al massimo entro venti giorni lavorativi. Nel secondo caso, invece, potrebbe capitare che la banca cambi il tasso di interesse. C’è però la possibilità di chiudere il conto entro 60 giorni nel caso non si gradiscano le nuove condizioni. Nella scelta del miglior conto deposito, quindi, sarebbe opportuno optare per i prodotti che forniscono le regole più chiare.

Come aprire un conto deposito

Di solito per aprire un conto deposito è necessario essere maggiorenni, risiedere in Italia e disporre di un conto corrente d’appoggio. Quest’ultimo servirà per trasferire il capitale da e verso il deposito. Ovviamente i requisiti potrebbero essere diversi a seconda dell’Istituto che si sceglierà. Nella maggior parte dei casi, comunque, il processo è molto semplice ed avviene in modalità online. Basta registrarsi sul sito della banca compilando il modulo di richiesta con i propri dati personali, inviare i documenti e se necessario anche l’Iban del conto corrente di appoggio. Alle volte, poi, per la verifica dell’identità è richiesta una videochiamata o un bonifico di riconoscimento del conto di appoggio. Infine è necessaria la firma del contratto e l’attivazione del conto. Ora, grazie a tutte queste notizie, sarà sicuramente più semplice scegliere il miglior conto deposito per le vostre esigenze.