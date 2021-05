Conto corrente under 30: le offerte

editato in: da

Tra le diverse tipologie di conti correnti che si possono sottoscrivere direttamente online e con i quali è possibile risparmiare ci sono anche i conti correnti riservati agli under 30, ovvero ai giovani che non hanno ancora superato i 30 anni.

Abbiamo individuato, con il meccanismo della comparazione, alcune delle proposte più interessanti di conto corrente under 30 che oggi è possibile attivare direttamente online. In particolare si tratta dei conti correnti proposti da:

Unicredit;

Intesa Sanpaolo;

BNL.

1. My Genius Green di Unicredit

Il conto corrente under 30 My Genius Green è stato pensato per chi è interessato alla salvaguardia del pianeta. Le carte di debito internazionali e le carte di credito che saranno emesse, infatti, sono realizzate su un importo biodegradabile, mentre il carnet cartaceo degli assegni non viene emesso.

Il conto My Genius Green è:

ecosostenibile , in quanto le comunicazioni sono tutte in formato elettronico;

, in quanto le comunicazioni sono tutte in formato elettronico; comodo , poiché può essere gestito direttamente tramite l’Internet e il mobile banking;

, poiché può essere gestito direttamente tramite l’Internet e il mobile banking; conveniente, in quanto sarà possibile usufruire di alcuni bonus per recuperare sul costo del canone mensile.

Per esempio, chi ha meno di 30 anni riceverà un accredito di 1 euro, mentre chi riceve lo stipendio, la pensione o un bonifico mensile di almeno 750 euro potrà recuperare 2 euro al mese.

Il costo del canone mensile è, infatti, pari a 6 euro e comprende:

i servizio di Banca Multicanale;

il canone della carta di debito internazionale MyOne;

l’addebito diretto della domiciliazione delle utenze;

le commissioni sui bonifici e i giroconti SEPA online.

Il servizio di Banca Multicanale permetterà di inviare bonifici istantanei, pagare le bollette, gestire tutte le carte di pagamento, effettuare ricarica al cellulare, tenere sotto controllo tutte le proprie spese.

2. XME Conto di intesa Sanpaolo

XME di Intesa Sanpaolo è un conto corrente gratuito fino al compimento di 35 anni, che dovrà essere aperto entro il 31 dicembre 2021: questa promozione è riservata ai clienti che non siano titolati di un altro conto corrente Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi.

Prevede:

il canone base del conto, pari a 6 euro, azzerato per effetto della promozione;

il canone mensile della carta di debito azzerato;

la gratuità dei prelievi di contante presso gli ATM presenti sia in Italia sia all’estero;

i bonifici SEPA online e allo sportello in euro verso l’Italia e i Paesi Ue gratuiti;

l’imposta di bollo a carico della banca.

Il conto XME, che potrà essere sottoscritto direttamente online dal sito di Intesa Sanpaolo o dall’app, comporta la firma del contratto My Key, grazie al quale si potranno utilizzare la firma grafometrica e la firma digitale, e autorizzare il Servizio per operare a distanza con la banca.

L’attivazione del conto permetterò di richiedere anche una carta di credito, il cui canone sarà totalmente azzerato per i primi 6 mesi. Per i successivi 30 mesi, invece, sarà possibile azzerare il canone in relazione ai pagamenti che sono stati effettuati il mese precedente.

Nello specifico:

per le carte di credito Classic Card si dovranno spendere almeno 500 euro;

per le carte di credito Gold Card il limite da raggiungere per non pagare il canone mensile è di almeno 1.250 euro.

3. Il conto BNL Modulo Smart

Un altro conto corrente under 30 con canone zero è quello proposto da BNL, noto come Modulo Smart. Chi sceglierà di sottoscriverlo online entro il 31 maggio 2021 potrà aderire alla promozione:

inserendo il codice PBK24620J;

accreditando 500 euro sul conto entro il 30 giugno 2021;

richiedendo la carta prepagata BNL con IBAN a canone zero entro la stessa data.

In questo modo si potranno ottenere fino a 28.200 punti Payback con i quali richiedere gli Apple Airpods 2. Per ricevere tali punti, ci si dovrà prima iscrivere al programma fedeltà BNLX you per il quale si dovrà accedere all’app BNL, entrare nella sezione X you e associare la carta Payback al proprio profilo personale. Si potrà dunque scegliere il premio all’interno dello STOREX you.

Aprire online il Conto BNLX Modulo Smart permetterà di accedere ai seguenti vantaggi:

ricevere una carta di debito disponibile su circuito Maestro e PagoBANCOMAT che si potrà utilizzare per tutti i pagamenti anche in modalità Contactless;

pagare tramite Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e Bancomat Pay;

il servizio C-REaDY-TO BNL, con il quale si potranno rateizzare le spese addebitate sul conto negli ultimi 60 giorni.

Il conto potrà essere gestito tramite i servizi di Internet e mobile banking, attraverso i quali sarà possibile effettuare operazioni quali bonifici, giroconti, pagare mav, rav e bollettini postali, ma anche memorizzare le proprie scadenze e accedere a tutti i tuoi documenti con MEMO&DOC, o ancora controllare le spese grazie al servizio di SMS alert.