Conto corrente, quanto mi costi! Il report della Banca d’Italia

La Banca d’Italia ha pubblicato il report dell’indagine che l’istituto svolge annualmente sull’onerosità dei conti correnti delle famiglie. Lo studio rileva gli oneri e le commissioni effettivamente addebitati alla clientela nel corso dell’anno, ed è stato condotto nel corso del 2017 su un campione di oltre 14.000 clienti, distribuiti su 618 sportelli bancari e 52 sportelli postali. Per la prima volta l’indagine ha incluso anche 836 conti on line.

COSTI – Nel 2016 la spesa media di gestione dei conti correnti è stata pari a 77,6 euro, con un aumento di circa 1,1 euro rispetto all’anno precedente. La crescita deriva dai maggiori canoni per carte di credito e di debito e dalle maggiori commissioni pagate per le operazioni effettuate; l’operatività media dei conti è lievemente diminuita da 144 a 143 operazioni.

ONERI E COMMISSIONI – Nel 2016, gli oneri per le commissioni di messa a disposizione dei fondi sulle aperture di credito in conto corrente sono rimasti stabili intorno all’1,6 per cento del credito accordato; le commissioni unitarie di istruttoria veloce (CIV) sugli scoperti di conto sono diminuite sia per i conti affidati (da 29,7 a 25,5 euro) sia per quelli non affidati (da 26,9 a 19,3 euro) e sono state accompagnate da una significativa riduzione dell’ammontare degli sconfinamenti; anche le CIV contrattuali hanno evidenziato una netta diminuzione tra il 2015 e il 2016.

La percentuale di clienti esentati dal pagamento di commissioni sugli affidamenti e gli scoperti di conto è rimasta stabile rispetto alla precedente indagine e pari al 39 per cento dei clienti affidati e al 77 per cento dei clienti non affidati; i clienti esentati tendono a sconfinare più raramente, per un minore importo e per una durata inferiore rispetto ai clienti non esentati; l’esenzione del pagamento della commissione non sembra essere compensata dal pagamento di più elevati interessi sulle somme prese in prestito.

CONTI ONLINE – La rilevazione corrente ha incluso come detto per la prima volta i conti bancari on line, rivolti a clienti che utilizzano in via prevalente canali alternativi allo sportello fisico; i conti on line risultano significativamente meno onerosi rispetto ai conti tradizionali, il loro costo è pari a 14,7 euro.

