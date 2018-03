Continua la musica: Bonus Stradivari anche nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) Continua la musica anche nel 2018. Confermato il Bonus Stradivari per l‘acquisto di strumenti Musicali riservato agli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Gli strumenti acquistabili – Lo strumento acquistato deve essere nuovo e coerente con il corso di studi a cui è iscritto lo studente o quanto meno “affine” o “complementare”, in base alla valutazione espressa dalla scuola. Da quest’anno ci sono anche più opportunità anche per chi segue corsi di musica elettronica o musica applicata.

IN COSA CONSISTE IL BONUS – Il contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi deve essere anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto pari al 65% del prezzo finale e per un massimo di 2500 euro viene rimborsato al rivenditore o produttore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Agli studenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione nel 2016 e nel 2017, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

IL CREDITO D’IMPOSTA – Dicevamo che lo sconto sul prezzo di vendita diventa un credito d’imposta per il rivenditore o produttore, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro. Il rivenditore dovrà assolvere una serie di piccoli passaggi: prima di tutto comunicare all’Agenzia il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

SI PARTE A MARZO – Le comunicazioni devono essere effettuate a partire dal 26 marzo 2018 utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline. Successivamente, il sistema telematico rilascerà ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta nel limite delle risorse stanziate, dopo che saranno state prese in esame la correttezza dei dati e la verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascun studente.