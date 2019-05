Conti pubblici: Italia sorvegliata speciale, in un anno record di ispezioni

editato in: da

In Italia è record di controlli da parte della Corte dei Conti europea sulla spesa pubblica dei fondi comunitari. Secondo quanto riportato Il Sole Ore 24, il nostro Paese in un solo anno ha ricevuto ispezioni da parte degli audit per 355 giorni. Si tratta del numero di controlli maggiori nell’intera storia dell’Ue.

Una notizia che conferma quanto successo negli ultimi mesi con Bruxelles che non ha mai guardato con fiducia alla legge di bilancio italiana. A rivelarlo è proprio la Corte dei Conti in un documento: “Nel complesso, nel 2018 abbiamo effettuato 3.761 giorni di ispezione di audit in tutta l’Unione Europea e quindi 100 giorni/audit in più sull’anno precedente: è un record. Il nostro compito è determinante per rafforzare la fiducia nelle Istituzioni europee e nel corretto funzionamento dell’Unione: l’imparzialità delle verifiche è assoluta“.

Al primo posto tra i “sorvegliati speciali” c’è appunto l’Italia con ben 355 giorni di audit, rispetto ai 347 della Germania che non se la passa meglio di noi in quanto a controlli. Polonia, Spagna, Grecia e Portogallo rimangono in scia delle prime due ma sono meno sorvegliate da parte dell’Unione Europea. Malta e Lussemburgo sono, invece, i Paesi più virtuosi, avendo ricevuto solo tre giorni di controlli.

La Corte dei Conti spiega anche il meccanismo di questi controlli: “La Commissione è il nostro principale soggetto controllato, ma le verifiche riguardano chiunque gestisca fondi europei. I nostri ispettori hanno trascorso 2.723 giorni/audit (2.300 nel 2017) presso le istituzioni di Bruxelles e Lussemburgo, nonché presso agenzie e organismi decentralizzati in tutta l’UE. Se nell’audit emergono attività irregolari o fraudolente avvisiamo l’Olaf. Nel 2018 abbiamo comunicato nove casi“.