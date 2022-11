Conti correnti: le proposte con interessi attivi

Fonte: 123rf

In un periodo storico caratterizzato da forte instabilità e con un’inflazione alle stelle, tenere i soldi fermi sul conto corrente non è la mossa vincente. Sarebbe infatti meglio investirli, diversificando il proprio portafoglio.

Tra le diverse soluzioni alle quali si potrebbe ricorrere, una è rappresentata dai conti deposito, delle forme particolari di conti correnti dalle quali è possibile riuscire a ottenere un rendimento partendo da un deposito.

Quali sono gli interessi sui conti correnti applicati oggi? Come si individua il conto deposito attraverso il quale è possibile riuscire a guadagnare qualcosa senza particolari rischi? Vediamolo insieme di seguito.

Interessi conti correnti: i migliori conti deposito 2022

Un conto deposito è uno strumento che permette di depositare delle somme di denaro, con un vincolo o in assenza di vincoli – da qui la distinzione tra conto deposito vincolato e non vincolato – al fine di ottenere degli interessi.

Si tratta di un’opportunità che, rispetto ad altre forme di investimento, non comporta il rischio di perdere i propri soldi – che sono comunque prodotto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro.

Un ottimo metodo per riuscire a individuare le migliori proposte di conto deposito disponibili sul mercato consiste nella comparazione tra gli stessi. Per esempio, lo strumento di comparazione di SOStariffe.it permette di analizzare le soluzioni più interessanti.



Sarà sufficiente inserire, a costo zero e senza fornire alcun dato:

l’importo da vincolare;

la tipologia di vincolo.

Si dovrà infine cliccare su Confronta i conti deposito.

Effettuiamo una simulazione partendo da una somma di 20.000 euro e un vincolo a 18 mesi. I migliori conti deposito tra i quali scegliere sono:

Si Conto! deposito di Banca Sistema; il conto deposito di Banca Aidexa; il conto Key non svincolabile o svincolabile di Banca Progetto; Time Deposit di IBL Banca; Time Deposit di Twist.

Vediamo di seguito quali sono le singole caratteristiche e quali sono gli interessi sui depositi.

1. Si Conto! deposito di Banca Sistema

Il conto deposito vincolato di Banca Sistema fa fruttare i propri interessi anche oltre il 4%. L’imposta di bollo dello 0,20% a carico di Banca Sistema! che potrà essere aperto cambiamento online, oppure in filiale. Per aprirlo non sarà necessario essere correntisti di questo istituto di credito.

Si tratta di un conto:

a zero spese;

sicuro;

con rendimento certo;

con vincoli che vanno da 3 a 120 mesi con un importo minimo di 500 euro.

Nell’ipotesi di conto vincolato per 18 mesi, con tasso netto dell’1,92%, si otterranno degli interessi attivi pari a 577 euro.

2. Conto deposito di Banca Aidexa

Il conto deposito proposto da Banca Aidexa si chiama X Risparmio. Si tratta di un conto deposito vincolato, senza costi e sicuro al 100%. Il tasso di rendimento maturato viene calcolato in base al periodo del vincolo.

Per esempio, nel caso di vincolo a 18 mesi, viene applicato:

un tasso lordo del 2,5%;

un tasso netto dell’1,85%.

Su 20.000 euro, quindi, si otterranno degli interessi attivi pari a 555 euro. Il rendimento aumenta all’aumentare del vincolo, quindi per esempio nel caso di durata pari a 36 mesi il tasso lordo sarà del 3%, mentre quello effettivo del 2,22%.

3. Conto deposito Key non svincolabile o svincolabile di Banca Progetto

Conto Key non svincolabile Conto Key svincolabile tasso netto: 1,85% tasso lordo: 2,50% tasso netto: 1,48% tasso lordo: 2,00% su 20.000 euro per 18 mesi, si possono ottenere 495 euro di interessi attivi

imposta di bollo pari a 60 euro su 20.000 euro per 18 mesi, si possono ottenere 384 euro di interessi attivi

imposta di bollo pari a 60 euro

possibile estinzione anticipata

4. Time Deposit di IBL Banca

IBL Banca propone in promozione fino al 31 dicembre 2022 il conto deposito TIME DEPOSIT, che prevede:

tasso netto: 1,48%;

tasso lordo: 2,00%.

È prevista un’imposta di bollo pari a 60 euro e, mantenendo 20.000 euro vincolati per 18 mesi, con capitalizzazione a 3 mesi, si potranno ottenere interessi pari a 384 euro.

5. Time Deposit di Twist

Anche il conto Time Deposit di Twist è una soluzione attraverso la quale sarà possibile ricevere gli interessi maturati direttamente sul proprio conto corrente. Si tratta di un conto deposito con interessi variabili in base alla durata del vincolo e importo minimo vincolabile di 10.000 euro, come illustrato di seguito.

Durata del vincolo Interesse applicato 6 mesi 1,25% 12 mesi 1,75% 18 mesi 2% 24 mesi 2,75% 48 mesi 3% 60 mesi 3%

La liquidazione degli interessi per durate fino a 24 mesi, avviene ogni mese, mentre per durate superiori si verifica ogni 3 mesi.