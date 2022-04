Conti correnti con servizi accessori: le promo del momento

Attivare un nuovo conto corrente è un momento importante in quanto può permettere di risparmiare parecchio rispetto a quello che si possiede già. In aggiunta, si potrebbe usufruire di alcuni servizi accessori.

Analizzando il mercato attuale dei conti correnti, emerge che i conti più economici sono quelli online, soluzioni che possono essere attivate in pochi minuti direttamente dalla propria abitazione.

Tra le migliori proposte di conti correnti con servizi accessori ci sono quelli di ING Direct, chiamato conto corrente Arancio, Tinaba e Hype: vediamo di seguito quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono e i vantaggi che si possono ottenere.

Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct prevede la ricezione di un buono Amazon del valore di 100 euro per le sottoscrizioni che avverranno entro il 28 aprile 2024, con attivazioni tramite bonifico entro il 16 maggio 2022.

Il conto corrente Arancio si caratterizza per:

la gestione totale da app;

la possibilità di accedere e confermare le proprie operazioni con l’impronta;

la personalizzazione del PIN di tutte le proprie carte.

Si tratta di un conto 100% digitale, sicuro e a zero spese se si rispetta una delle seguenti due condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione;

accreditare almeno 1.000 euro ogni mese.

In caso contrario, si dovrà pagare un canone mensile pari a 2 euro. Il conto ING prevede la gratuità di:

i prelievi di contante in Italia e in Europa;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, sia online, sia al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

È previsto anche il rilascio di una carta di debito MasterCard, della carta prepagata MasterCard virtuale e sarà anche possibile richiedere la carta di credito MasterCard Gold, con plafond fino a 1.500 euro.

Conto online Tinaba

Il Tinaba propone un conto corrente online gratuito nella sua versione base, che può essere gestito direttamente dall’applicazione dedicata. Include la possibilità di ricevere un cashback del 10% sulle spese effettuate con la carta ricaricabile associata al conto, che viene rilasciata in modo gratuito.

Tra i servizi che caratterizzano questo conto corrente, ci sono:

la ricarica istantanea;

il trasferimento e la ricezione di denaro in tempo reale, senza dover pagare commissioni reali;

i pagamenti tramite app, che permettono di non dover portare la carta sempre con sé;

la creazione di gruppi per la suddivisione delle spese;

la possibilità di effettuare acquisti online in sicurezza;

la gestione dei risparmi e il controllo di spese e movimenti direttamente da app.

Sarà anche possibile organizzare delle raccolte fondi e impostare l’addebito diretto delle utenze, in modo tale da renderle automatiche. Sarà anche possibile pagare il bollo auto e moto, i bollettini PagoPA e MAV/RAV direttamente dal cellulare.

In alternativa a Tinaba Base, sarà possibile scegliere il conto Tinaba Premium, con il quale sarà possibile:

ricevere sconti su tantissime categorie di prodotti, come per esempio su Apple, Helbiz, L’Autre Chose, Carrefour, Booking.com, eDreams, Acquario di Genova, Acquafan, C-Way, Zalando, Obi, Throwback, Notorious Cinemas, C&A e molti altri in arrivo;

invitare i propri amici in Tinaba e ricevere 10 euro di extra bonus ;

pagare meno commissioni nel caso in cui si decidesse di utilizzare il servizio crypto, ovvero di investire in criptovalute;

accedere a progetti di crowdfunding senza limiti.

Tinaba è molto conveniente in quanto prevede la gratuità di registrazione, imposta di bollo, ricarica conto, trasferimento di denaro e bonifici online.

Conto Hype Next e Premium

Hype Next e Premium sono le versioni a pagamento del conto base di Hype. Hype Next ha un costo di 2,90 euro al mese e include 12 mesi di Amazon Prime, oltre che:

la carta di debito MasterCard;

prelievi e bonifici istantanei gratuiti;

ricarica gratuita da altre carte, senza limiti.

Hype potrà essere sottoscritto, nella sua versione Premium, con uno sconto speciale di 25 euro del quale si potrà usufruire per le attivazioni online, inserendo il codice promo SUPER. Anche in questo caso, si potrà ricevere Amazon Prime in omaggio.

Al costo di 9,90 euro al mese, si potrà usufruire di:

ricariche senza limiti per la carta di debito World Élite MasterCard associata al conto;

prelievi gratuiti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta e senza costi legati alle commissioni di cambio;

bonifici istantanei gratuiti, illimitati e in tempo reale;

l’assenza di commissioni per il pagamento di bollette e bollettini (solitamente viene applicato un costo aggiuntivo a partire da 2 euro).

Il conto Hype Premium comprende anche:

la copertura delle spese mediche;

il rimborso nel caso di smarrimento dei bagagli in viaggio;

il rimborso per ritardo aereo e l’accesso alle principali Lounge aeroportuali in giro per il mondo.