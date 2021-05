Conti correnti a confronto: 5 offerte per ridurre il canone mensile

editato in: da

I costi dei conti correnti tradizionali non hanno fatto altro che aumentare nel corso degli ultimi anni, al punto che il canone mensile è diventato un peso poco sostenibile, soprattutto se sommato alle spese derivanti dalle singole operazioni bancarie.

Per questo motivo l’apertura di un conto corrente online rappresenta un ottimo investimento per riuscire a ridurre il canone mensile e risparmiare complessivamente sul costo del conto. Di seguito saranno analizzate 5 offerte di conti correnti a confronto che si consiglia di sottoscrivere se si vuole azzerare il costo del canone.

Nello specifico, si tratta dei conti correnti di:

Buddybank;

Crédit Agricole;

N26;

Unicredit;

Mediolanum.

Scopri come risparmiare con un conto corrente online

1. Il conto corrente Bubbybank

Il conto corrente proposto da Buddybank (powered by Unicredit) è un conto con canone annuo gratuito e che prevede anche la gratuità dei bonifici SEPA online.

L’imposta di bollo è a carico del cliente, è garantita l’assistenza via chat, tutti i giorni, in qualsiasi momento e si possono effettuare i pagamenti tramite Apple e Google Pay.

Chiunque sceglierà di attivare questo conto corrente entro il 30 giugno 2021 e spenderà con la carta di debito associata al conto almeno 500 euro entro il 30 agosto 2021, potrà vincere un voucher per un fitbit.

Clicca per risparmiare sul canone mensile con Buddybank

2. Il conto corrente Crédit Agricole online

Il conto corrente online di Crédit Agricole ha il canone annuo gratuito e permette di ottenere un buono Amazon da 100 euro e di un buono Netflix sempre da 100 euro nel caso di utilizzo della carta di debito gratuita associata al conto.

Sono gratuiti i seguenti servizi:

l’imposta di bollo;

il bonifico online;

i prelievi allo sportello.

Sono, invece, a pagamento i prelievi all’estero (2,10 euro) e presso gli ATM di altre banche (2,10 euro con gratuità per i primi 24) e il bonifico allo sportello (2,50 euro).

Scegli i vantaggi del conto corrente online di Crédit Agricole

3. Il conto corrente N26

Il conto corrente N26 è un conto corrente online con canone annuo gratuito, che può essere attivato con un semplice selfie, direttamente da casa. Sono gratuite anche l’imposta di bollo prevista sul conto e la carta di debito.

Tra i servizi che caratterizzano la proposta della banca digitale tedesca N26 troviamo:

il programma Amazon Cashless, con il quale si possono vincere buoni Amazon fino a 160 euro;

i bonifici istantanei tra gli utenti N26;

i pagamenti con carta in valuta estera;

il cambio PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti;

la possibilità di mettere in pausa la carta tramite app;

le notifiche in tempo reale sui movimenti.

Scegli la convenienza di N26

4. Il conto corrente Unicredit online

Il conto corrente online di Unicredit si chiama My Genius: si tratta di un conto con canone annuo gratuito per tutti i nuovi clienti che sceglieranno di aprirlo direttamente via web entro il 30 settembre 2021.

Chi attiva il conto entro il 31 maggio 2021, riceverà un buono regalo Amazon del valore di 50 euro. Il conto My Genius prevede la gratuità dei bonifici online e della carta di debito My One che viene rilasciata nel momento in cui si attiva il conto.

Sono, invece, a pagamento:

i prelievi presso gli ATM di altre banche, che hanno un costo di 2 euro;

i prelievi allo sportello, che hanno un costo di 3,50 euro;

i bonifici allo sportello, che hanno un costo di 7,25 euro.

Scopri di più sul conto di Unicredit

5. Il conto corrente di Mediolanum online

Mediolanum propone un conto corrente online con canone gratuito chiamato Selfyconto: si tratta di un conto corrente con canone azzerato per il primo anno per tutti i nuovi clienti e per sempre per i clienti che hanno meno di 30 anni,

Attivando questo conto sono gratuiti:

i bonifici allo sportello;

i bonifici online;

i prelievi presso gli ATM di altre banche.

Tra i servizi inclusi ci sono la possibilità di fare trading online, il SelfyCredit Istant, ovvero i prestiti personali che si possono richiedere dall’app in tempo reale, una carta di credito con un canone annuo pari a 12 euro.

Scegli il conto corrente online di Mediolanum

Come si evince dai paragrafi precedenti i conti correnti messi a confronto sono accomunati dal fatto di avere il canone mensile pari a zero e dalla gratuità di una serie di operazioni bancarie, che in genere prevedono delle commissioni.

Il meccanismo della comparazione è importantissimo in quanto aiuta a mettere in evidenza gli aspetti più significativi di un prodotto bancario, che saranno molto utile per l’utente che non conosce il conto in questione nel processo decisionale che lo porterà all’attivazione di un conto corrente invece di un altro.